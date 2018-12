"Mauro Icardi imbarazza l'Inter": tifosi divisi

La presenza di Mauro Icardi allo stadio Bernabeu in occasione del Superclasico tra River Plate e Boca Juniors avrebbe creato alcuni malumori nel mondo Inter. A renderlo noto la Gazzetta dello Sport.

A 48 ore dalla delicata sfida di Champions League contro il Psv, decisiva per il futuro in Champions del Biscione, il capitano dei nerazzurri è comparso con la moglie Wanda Nara nell'impianto di Madrid per assistere alla storica sfida tra le due big del calcio argentino: la cosa avrebbe generato imbarazzo in seno al club, che ha deciso di non confermare né smentire l'autorizzazione al "blitz" di Maurito per il cosiddetto "match del secolo".

Icardi aveva infastidito alcuni tifosi nerazzurri anche sabato, in occasione della festa di compleanno di Wanda Nara, dove a solo 24 ore dalla sconfitta nel big match contro la Juventus si era lasciato andare alla pazza gioia immediatamente documentata con video sui social: balli e danze frenetiche (con lui c'erano anche i compagni Nainggolan, Padelli, Gagliardini, D’Ambrosio e Lautaro Martinez) che non sono piaciuti a tutti i tifosi.

I fastidi sono diventate poi critiche dopo l'ufficialità della presenza di Icardi al Bernabeu, a 48 ore dalla partita più importante della stagione. Sui social non mancano in ogni caso i messaggi di sostegno al giocatore.

Ai nerazzurri può non bastare il successo con il Psv: se la squadra inglese vince contro il Barcellona si qualifica infatti qualunque sia il risultato dell'Inter. In caso di parità, i nerazzurri passerebbero il turno battendo il Psv; in caso di sconfitta del Tottenham, al Biscione basterebbe anche solo il pareggio con gli olandesi.

SPORTAL.IT | 10-12-2018 13:30