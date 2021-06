Mauro Icardi, Juve o Milan: da Wanda Nara l'indizio di mercato

Si moltiplicano le indiscrezioni sul futuro di Mauro Icardi. I media francesi danno per scontato il suo addio al Paris Saint Germain, ma la destinazione del bomber argentino nella prossima stagione resta ancora un rebus.

La punta di Rosario nei giorni scorsi su Instagram è tornata a parlare di fake news sul suo futuro, ma è indubbio che la sua avventura sotto la Torre Eiffel sia ormai agli sgoccioli: per l’ex capitano dell’Inter si apre la possibilità concreta di un ritorno in Italia.

L’opzione Milan ha preso piede negli ultimi giorni. La famiglia Icardi tornerebbe di corsa a Milano, come conferma una volta di più la moglie-agente Wanda Nara, che su Instagram ha postato una sua foto sorridente con lo sfondo del Duomo e la scritta “la ragazza più felice del mondo”. Un altro messaggio cifrato e un indizio di mercato che accosta di nuovo gli Icardi al capoluogo meneghino, dopo l’amaro addio di due anni fa.

Lunedì lo stesso leader del Milan Zlatan Ibrahimovic ha dato il via libera a un possibile approdo di Icardi sull’altra sponda del Naviglio: ma il cartellino e lo stipendio del giocatore restano fuori portata da parte del Diavolo, che sembra invece aver trovato in Olivier Giroud l’attaccante d’esperienza che sta cercando da tempo.

Secondo le ultime indiscrezioni, davanti a tutti ci sarebbe ancora la Juventus. Icardi, come riporta calciomercato.it, è gradito al nuovo allenatore bianconero, Massimiliano Allegri, e potrebbe sbarcare a Torino in caso di addio di Cristiano Ronaldo: potrebbe addirittura aprirsi una trattativa tra Juve e Psg per un possibile scambio di giocatori.

OMNISPORT | 01-06-2021 18:44