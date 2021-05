Mercato Juventus: novità importanti su Mauro Icardi

Mauro Icardi ha chiesto ufficialmente la cessione al Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta L’Equipe, l’attaccante argentino ha comunicato al club parigino l’intenzione di andarsene dopo una stagione complicata, in cui ha trovato poco spazio ed è calato nettamente di rendimento rispetto alle scorse annate.

Icardi, riscattato l’estate scorsa dal Psg per 55 milioni di euro, ha un contratto fino al 2024: il giocatore è sempre più bersagliato dai tifosi e dalla stampa transalpina, ed è stato indicato come uno dei colpevoli dell’ultimo mese da incubo della squadra di Pochettino, che nel giro di poche settimane, dopo la Champions, rischia di perdere anche il titolo nazionale.

Lo scarso feeling con il resto dello spogliatoio, in particolare con Neymar, sarebbe una delle cause delle difficoltà di Maurito, riporta l’Equipe. Il Psg è pronto a cederlo ma aspetta offerte tra i 30 e i 40 milioni di euro.

Sulle tracce di Icardi in Italia si sono mosse da tempo Juventus e Roma. I bianconeri godono di un canale privilegiato con la moglie agente del giocatore, Wanda Nara, e il nome dell’ex capitano dell’Inter sarà tenuto in considerazione questa estate, nell’ottica di una rivoluzione in attacco (almeno uno tra Dybala, Ronaldo e Morata dirà addio). L’argentino dovrà però abbassare le pretese per il suo ingaggio, ritenuto troppo alto.

Per quanto riguarda la Roma, si aspettano le indicazioni di José Mourinho, che presto terrà un summit con la dirigenza del club giallorosso.

