Mercato Juventus: scambio a sorpresa per Mauro Icardi

Ormai da più di tre anni Mauro Icardi è un nome accostato regolarmente alla Juventus quando riparte il calciomercato estivo. Ancora una volta il futuro dell’attaccante del Paris Saint Germain è in bilico: riscattato un anno fa dai campioni di Francia, l’ex capitano dell‘Inter a causa di infortuni e scelte tecniche ha perso il posto in squadra ed è ora stato messo sul mercato dal direttore sportivo dei parigini Leonardo.

La destinazione più probabile del giocatore è la Serie A e l’Italia, con i bianconeri in pole postition considerati i contatti tra la moglie agente Wanda Nara e il direttore sportivo della Vecchia Signora Fabio Paratici. La Juve a fine ciclo in estate ristrutturerà anche il reparto offensivo: un colpo in avanti sarà necessario e Icardi resta, con Milik e Aguero, uno dei nomi più caldi.

Il cartellino del giocatore è valutato intorno ai 35-40 milioni di euro, e si moltiplicano le ipotesi di uno scambio tra Psg e Juve. Oltre alla possibilità di un trasferimento di Paulo Dybala al Psg, nelle ultime ore si è parlato di un possibile scambio tra Arthur e Icardi: il centrocampista brasiliano è uno degli obiettivi di mercato di Leonardo, che potrebbe proporre in cambio proprio il cartellino di Icardi. Lo riporta Top Calcio 24. Una nuova ipotesi che sarà attentamente valutata dagli uomini di mercato bianconeri.

Dalla Spagna circola poi una voce su Rodrigo Bentancur: il centrocampista uruguaiano, che prosegue nei suoi alti e bassi e Torino, sarebbe nel mirino dell’Atletico Madrid per la prossima stagione. Todofichajes.com parla di un possibile affare da 40 milioni di euro.

OMNISPORT | 17-04-2021 08:06