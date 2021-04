Juventus, Icardi è più vicino: gli ultimi movimenti bianconeri

Che Mauro Icardi sia nell’orbita della Juventus è cosa nota ormai da anni. Nel frattempo però arrivano nuove indicazioni da diverse, autorevoli fonti che suggeriscono che l’operazione possa effettivamente e finalmente andare in porto nella prossima estate. Non solo, infatti, le parti si sarebbero nuovamente riavvicinate nelle ultime ore, ma il PSG avrebbe già comunicato alla Vecchia Signora il prezzo sulla base del quale sarebbe disposta a trattare il giocatore.

Il ‘Corriere dello Sport’ riferisce infatti di una nuova accelerazione da parte della Juventus, che avrebbe provveduto a riallacciare i contatti con l’entourage di Icardi. Un assalto vero e proprio, tanto che a breve sarebbe in programma un incontro con Wanda Nara, che oltre ad essere la moglie del centravanti ne cura come noto gli interessi professionali.

L’obiettivo dei bianconeri sarebbe non solo quello di portare Icardi a Torino, ma di inserire nella trattativa Paulo Dybala. La ‘Joya’, che sempre più fatica sta facendo a ricavarsi uno spazio importante nella Juventus odierna, andrebbe quindi tra le fila di un PSG che da tempo ha fatto capire di non considerare Icardi incedibile. E che quindi sarebbe disposto a trattarne la cessione.

Da questo punto di vista, le trattative sarebbero già decollate. Secondo quanto afferma ‘SportMediaset’, infatti, i campioni di Francia avrebbero già fissato un prezzo per Icardi: la base di partenza è infatti di 40 milioni, a partire dai quali la Juventus potrà tentare l’assalto a Maurito.

Un’operazione, peraltro, che anche l’Inter guarda con interesse: come ricorda lo stesso ‘Corriere dello Sport’, infatti, in caso di ritorno in Italia il PSG dovrebbe versare una percentuale nelle casse del club meneghino.

OMNISPORT | 11-04-2021 13:35