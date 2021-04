La Juve torna sul bomber, tra i tifosi scoppia la bagarre

La Juventus torna alla carica per un attaccante di razza. Le ultime voci rilanciano l’annosa e discussa suggestione relativa a Mauro Icardi, ex capitano dell’Inter che sembra destinato a lasciare il Paris Saint-Germain al termine della stagione. Voci riportate da L’Equipe, secondo cui il club parigino non si opporrebbe alla richiesta di ‘Maurito’ di guardarsi intorno per cercare più spazio, e rilanciate da Tuttosport secondo cui l’attaccante argentino potrebbe essere utilizzato come pedina di scambio.

Icardi alla Juve, le varie ipotesi

Lo scenario si prefigurerebbe in caso di addio di Kevin Mbappè al Psg. Il club francese si fionderebbe su Ronaldo e, per abbassare i costi, metterebbe sul piatto il cartellino di Icardi, centravanti per il quale la dirigenza bianconera – Paratici in particolare – ha sempre nutrito una certa ammirazione. Icardi potrebbe essere utilizzato come pedina anche in un’altra trattativa a sensazione, quella che porterebbe a Parigi Paulo Dybala. Insomma, le trattative sono in corso e tra i tifosi è già scoppiata la bagarre, con l’hashtag #Icardi in tendenza su Twitter.

Juventini divisi su ‘Maurito’

La prospettiva di scambiare Cr7 per il centravanti argentino spiazza molti juventini: “Ronaldo per Icardi? Spero sia uno scherzo”. Qualcuno si lancia in riflessioni di natura tecnico-tattica e sogna: “Stravedo per Icardi, anche se ultimamente ho qualche dubbio sulla tenuta fisica, visti i tanti infortuni. Ma con Dybala, soprattutto tenendo CR7, non lo scambierei. Viceversa, mi ha sempre intrigato un attacco argentino con loro due. Scambio CR7-Icardi lo farei immediatamente”. Non mancano gli scettici: “Icardi si è ridotto a riserva pure di Kean. Altro mezzo giocatore a cui daranno ingaggio faraonico. Assurdo”.

Icardi alla Juve, le punture degli interisti

Non sono pochi i sostenitori dell’Inter a inserirsi nella discussione: “Icardi alla Juve, all’Inter 15 mil con i quali si pagano due anni a Paulino cuore neroazzurro”, è lo scenario da incubo prefigurato per gli juventini. “Siete proprio sicuri di mollare Ronaldo per questo? Guardate che la coppia Wanda Nara-Oriana Sabatini è potenzialmente micidiale. Io lo dico per voi”, è il finto consiglio di un altro sostenitore nerazzurro. Mentre un altro profetizza: “Sai che risate quando Wanda riprende i suoi nuovi compagni della Juve perché non gli passano la palla”.

SPORTEVAI | 10-04-2021 11:32