Mercato Juventus: CR7-Dybala-Morata, uno è di troppo

La Juventus è impegnata nella volata Champions League. Per i bianconeri è fondamentale conquistare il pass per la prossima edizione del massimo torneo europeo per club e, possibilmente, portare a casa anche la Coppa Italia.

La bella vittoria ai danni del Napoli ha riportato in auge un certo Paulo Dybala. L’argentino, ai box per circa tre mesi, si è ripresentato con un gol d’autore, confermando di poter essere ancora molto utile alla causa bianconera.

Anche Cristiano Ronaldo ha fatto il suo dovere, segnando il gol numero 25 in campionato. Difficile pensare ad un attacco bianconero senza il suo apporto, anche in considerazione dell’alto ingaggio che percepisce (31 milioni di euro netti).

Insomma, CR7 non sembra destinato a fare le valigie e dopo le parole di Andrea Pirlo nel post match della sfida con i partenopei, anche Paulo Dybala ha più possibilità di continuare la sua avventura in bianconero.

Se la Juventus vorrà modificare qualcosa a livello offensivo, potrebbe essere Alvaro Morata l’uomo destinato a lasciare Torino, nonostante abbia un accordo biennale con i bianconeri (è in prestito dall’Atletico Madrid).

Lo spagnolo, dopo un grande inizio di stagione, si è completamente perso. Sta faticando a ritrovare la forma iniziale. Gli servirà un grande finale di stagione per conquistarsi la sua conferma in bianconero.

Diverse indiscrezioni di mercato, raccontano di una possibile cessione eccellente per quanto riguarda l’attacco bianconero. Uno tra Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Alvaro Morata potrebbe anche non esserci il prossimo anno. Da capire chi potrebbe salutare.

OMNISPORT | 08-04-2021 09:57