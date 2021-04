La Juventus vuole vendere Dybala: scambio stellare in estate

La rete contro il Napoli non ha cambiato nulla: il futuro di Paulo Dybala continua a restare in bilico, e la Joya è sempre più lontana dal bianconero. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, l’agente dell’attaccante argentino e i dirigenti della Juventus non si parlano ormai dall’estate scorsa, dopo l’ultima offerta di rinnovo della Vecchia Signora, reputata insufficiente da parte dell’entourage dell’albiceleste.

Il prolungamento del contratto è ormai un’utopia e le parti non sono mai state così lontane: la stagione da dimenticare di Dybala non ha certo contribuito a un riavvicinamento. Il club piemontese si sta guardando intorno alla ricerca di società interessate al giocatore, anche se l’argentino potrebbe puntare i piedi per andare via a scadenza nel 2022.

La Juve parla con Barcellona, Chelsea, Tottenham e Psg: la speranza è di incassare dalla sua cessione almeno 50 milioni di euro di plusvalenza per dare respiro alle casse. Ma la situazione Covid complica tutto.

L’opzione numero uno resta uno scambio con Mauro Icardi del Paris Saint Germain: Maurito è considerato cedibile dai campioni di Francia, e i contatti tra Fabio Paratici e l’entourage del giocatore, in particolare Wanda Nara, sono frequenti.

Secondo quanto riporta calciomercato.com la moglie agente del giocatore dovrebbe incontrare proprio in questi giorni gli uomini di mercato bianconeri, alla ricerca di una base su cui far partire una trattativa comunque complicata: Icardi tornerebbe di corsa in Italia, ma l’ingaggio resta un ostacolo. Inoltre non è detto che il Psg sia così interessato alla Joya, cercata in passato ma ora non tra le primissime opzioni dopo la stagione difficile appena trascorsa.

OMNISPORT | 09-04-2021 09:26