Wanda Nara a Milano, deciso futuro di Icardi: Juve senza remore

Wanda Nara, facendo ritorno a Milano nella sua nuova dimora in uno dei quartieri più innovativi e simbolo del rinnovamento della città, ha suggellato quel patto che aveva già esplicitato tempo addietro. Ovvero, il desiderio di rientrare in Italia quando gli obiettivi professionali e personali di Mauro Icardi saranno compiuti. In più interviste, la moglie agente dell’attaccante del PSG ed ex Inter aveva espresso questo piano che – come prevedibile – non ha date, né scadenze. E anche la suggestiva ipotesi che si possa valutare uno scambio con Paulo Dybala secondo le fonti citate da Tuttosport è più di una idea di mercato e una conferma. Un incastro perfetto. E una di quelle ipotesi e tracce lasciate disegnate dalle esigenze delle società, oggi strette più che da ragioni di campo da questioni finanziarie.

La stanchezza di Oriana e Dybala

Più che l’Inter, per Dybala il futuro potrebbe rivelarsi conseguenza di questa riflessione. Come è noto, il rinnovo con la Juventus non arriva e la volontà di Oriana Sabatini, artista e compagna del giocatore argentino, sarebbe quella di lasciare Torino. Che sia Parigi la prossima meta? Non è affatto da escludere, secondo quanto riporta il quotidiano torinese.

L’idea dello scambio Icardi-Dybala

Siccome anche il prossimo sarà prevedibilmente un mercato fatto di scambi e affari creativi, uno scambio Dybala-Icardi avrebbe una sua concretezza.

Tanto più se l’idea arriva da fonti vicine al PSG. La simpatia e la stima per Icardi da parte di Fabio Paratici è altrettanto nota: non più tardi di due estati fa, il dirigente juventino andò personalmente a Ibiza a parlare con Wanda Nara del loro interesse a portare Icardi a Torino.

La Juve e quella scelta di trattare Dybala come un esubero

Il giro di cartellini in salsa argentina è un’opzione sempre più praticabile, ma non può essere l’unica. Icardi potrebbe liberarsi, anche a giugno e Dybala ha ancora un anno di contratto. In un anno possono accadere molte cose e, nel mercato, consumarsi definitivamente una rottura irreversibile dopo che l’argentino si è visto proposto a Manchster UTD e altri club come se fosse un ospite ormai sgradito.

VIRGILIO SPORT | 13-04-2021 11:45