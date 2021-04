Il ritorno di Wanda Nara: per Icardi la Juve adesso è un rischio

Domina Milano dalla sua terrazza, affacciata sul nuovo profilo della città con uno skyline iperbolico che ha disegnato una identità più contemporanea. Wanda Nara è rientrata in Italia e sta trascorrendo settimane intense, tra impegni legati alla DAD e di natura squisitamente professionale, su cui la stessa moglie – agente di Mauro Icardi tergiversa, nonostante le dirette con i propri followers su Instagram (numero impressionante: 7.6 milioni).

Gli impegni di Wanda Nara in Italia e il futuro di Icardi

Perché Wanda è tornata a Milano? Non certo per completare l’opera di arredamento della sua nuova dimora milanese, in zona Porta Nuova e poco distante dalla sede dell’Inter, nel nuovo quartiere degli affari meneghino. Anche se le foto pubblicate nel suo feed sono un tripudio di abiti, guardaroba, scarpe e attività domestiche (cucina compresa), l’opera della Nara non si ferma a questa immagine rassicurante. Di certo, il passaggio a Milano vuole significare altro anche se non esplicito, non diretto ancora oggi com’è accaduto in precedenza sempre, d’altronde.

La vita milanese di Wanda Nara e dei figli

La vita quotidiana segue nell’affiancare i 5 figli, tra i 12 e i 5 anni, nei rispettivi impegni scolastici, shooting fotografici e nella cura di quella che sarà una delle sue principali evoluzioni: la sua linea di cosmetici e una attenzione al contatto con la natura, recuperata nella pampa argentina. Trova il tempo di una comparsata sulle stories anche Elettra Lamborghini, idolo delle piccole di Icardi che la accolgono nella loro splendida casa con terrazza tra canti e balli.

Wanda Nara a Milano: risvolto mercato per Icardi

Ma Parigi, in tutto ciò, che posto occupa? Mauro Icardi è impegnato con il PSG e sembra intenzionato ad imprimere una svolta alla sua carriera, anche se con l’avvento della crisi dettata dallo schiaffo della Super Lega non c’è alcuna certezza. E anche la Juve sembra allontanarsi, nel timore di altri colpi che proietterebbero fuori dalle maggiori competizioni i suoi tesserati. Leonardo non ha mai lasciato intendere, pubblicamente, di essere pronto a cedere Icardi ma con l’offerta congrua per una società come la sua si può ragionare. E a prescindere dalle scadenze di contratto, come avviene quando si discute o si vocifera di trasferimenti.

VIRGILIO SPORT | 22-04-2021 10:59