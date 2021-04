Per il flop della Super Lega la Juve si aggiudica Tapiro gigante

Mentre le indiscrezioni relative e al futuro di Andrea Agnelli e della Juventus continuano ad occupare spazi importanti, l’epilogo disastroso della embrionale Super Lega ha suscitato inevitabilmente ironia e ilarità. In questa vicenda ha attinto a piene mani anche Striscia la Notizia, che ha provveduto a preparare una consegna speciale a fissare il passaggio e il relativo dietrofront che si consumato in queste ore molto intense.

Super Lega: la spaccatura e le reazioni della Uefa

Al netto dei commenti social che hanno sintetizzano umori, impulsività e un certo sarcasmo nei confronti di una scelta che ha spaccato il calcio e creato de facto una crepa che non ricomporrà i pezzi nella stessa identica maniera, come lascia intendere l’avvocato Aleksander Ceferin numero uno della Uefa ed ex amico di Agnelli, ecco che il Tapiro gigante occupa l’area antistante lo Stadium.

Una immagine alquanto rappresentativa dello stato dell’arte: oltre al travagliato avicendamento che si potrebbe consumare all’interno della società, con l’ingresso di Alessandro Nasi e un certo ribaltamento della dirigenza, l’immagine della Juventus esce da questa vicenda intaccata.

Striscia la Notizia consegna Tapiro alla Juventus

Striscia la Notizia, infatti, ha anticipato la consegna del Tapiro gigante (in onda giovedì sera) all’esterno dello Juventus Stadium dopo il clamoroso flop della nuova competizione europea voluta dal presidente Andrea Agnelli, adesso al centro di valutazioni nonostante le smentite inevitabili del caso.

VIRGILIO SPORT | 22-04-2021 09:11