Inter, ora è Antonio Conte a spaventare i tifosi

Il pari con lo Spezia non preoccupa più di tanto, il contemporaneo ko del Milan significa che è passata una giornata in più e che i nerazzurri hanno un vantaggio ancor più solido nei confronti della seconda in classifica. A preoccupare i tifosi però è tutto il resto, dalle possibili conseguenze nefaste del flop della SuperLega alle parole di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro non solo ha lanciato bordate a Fifa e Uefa ma sul suo futuro è stato quantomai sibillino.

Conte non assicura che rimarrà all’Inter

A precisa domanda sull’ipotesi di rimanere ancora a lungo sulla panchina nerazzurra il tecnico leccese ha risposto così: “Dobbiamo lavorare e guardare il presente. Possiamo incidere sul presente, inutile nascondersi dietro ad un dito, quest’anno ci sono state vicissitudini societarie, problemi cambiati per tanti motivi… È inevitabile che alla fine della stagione si dovrà fare chiarezza perché credo che i tifosi lo meritano”.

I tifosi dell’Inter temono di perdere Conte

Parole che non sono sfuggite ai tifosi e sui social – oltre ai commenti sulla gara – monta la paura: “Mi auguro che Conte voglia rimanere all’Inter” o anche: “Sono più preoccupato di perdere Marotta e Conte per colpa della proprietà più che altro. La squadra il suo lo fa e l’obbiettivo lo raggiunge” oppure: “Zhang se non fa chiarezza al più presto, rischia di perdere Conte e Marotta veramente”.

C’è chi nota: “mi sa che capiremo a pieno il miracolo che sta facendo Conte con questa rosa fra qualche anno” oppure: “Lui e Marotta stanno facendo da presidente, dirigenti, allenatori, psicologi e devo pure leggere gente che li attacca” e ancora: “600 milioni di debiti ed una società che vende? resta? spalma il debito? Conte (con il suo lauto stipendio e blablabla) ha fatto un miracolo ed il parafulmine di tutto, pensate davvero resti un altro anno in questo limbo? E se mollasse lui qual’è la soluzione? Klopp?…”.

Infine un tifoso che non si affanna troppo: “Quando sarà matematico lo scudetto ci romperanno col futuro di Conte, alcuni tifosi non si godranno appieno la vittoria, sbagliando. Io mi godrò sto scudetto, del futuro di Conte lascio dilaniare gli altri e se finisce bene festeggio il doppio”.

SPORTEVAI | 22-04-2021 10:30