Wanda Nara torna a giocare e ricorre alle note provocazioni

Autentica icona di Instagram e influencer capace di svolgere anche il ruolo di agente, Wanda Nara continua ad alternare post sui social come strumenti di distrazione di massa. Non importa se l’ambiente sia una magnifica terrazza milanese che si affaccia sullo skyline o il bagno della sua dimora parigina.

La situazione Icardi a Parigi: Wanda Nara prepara l’addio

Wanda Nara sa comunque essere al centro del’attenzione, anche se nella serata di martedì a sancire un primato sarebbe dovuto essere il marito, l’attaccante Mauro Icardi che con il PSG non ha purtroppo centrato l’obiettivo più importante, lasciando il passo al Manchester City.

Le sue immagini sensuali e prorompenti, una sorta di inno alla gioia sono alternate al suo nuovo progetto imprenditoriale e ai ritratti delle figlie e dei suoi ragazzi, cinque in tutto.

Wanda Nara e le provocazioni social

Incassa like e cuori come se non ci fosse altro e aggiunge a queste provocazioni, le risposte tenere di Icardi censurato da Instagram e dunque assai più pacato e attento nei commenti da postare.

A proposito di Icardi, in questo day after, le indiscrezioni e gli interrogativi si sprecano: sarà ancora Parigi la sua occasione di riscatto? E’ opportuno proseguire una trattativa con la Juventus dopo la debacle Super League e quanto scaturito dalla evidente rivoluzione in programma e decisa da John Elkann che vorrebbe affidare la società a Alessandro Nasi? E quelli alternative ci sono, in Serie A, per Mauro?

VIRGILIO SPORT | 05-05-2021 09:55