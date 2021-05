Super Lega, nuove rivelazioni fanno infuriare i fan della Juve

Altro che golpe. A distanza di una settimana emergono nuove notizie circa la nascita della famosa Super Lega. Le nuove rivelazioni arrivano da un articolo del Il Sole24 Ore che spiega come il progetto non sia nato come un segreto o un’azione “in incognito”, bensì che la Lega Serie A fosse informata della nascita di questa iniziativa già dalla riunione dello scorso 16 assemblea.

La rivelazione

Il giornalista Marco Bellinazzo, esperto di calcio e finanza, dalla sua pagina Twitter scrive: “SuperLega? Golpe? Cospirazione? Niente di tutto questo. Nel consiglio della Lega di Serie A (e non solo), se ne discuteva già il 16 febbraio con tanto di verbale, due mesi prima del varo ufficiale”.

La reazione dei social

I tifosi della Juventus commentano in massa la notizia. Nel corso degli ultimi giorni si è parlato molto dell’operato del presidente Agnelli, il grande manovratore italiano di questa trattativa, e del suo futuro alla guida della società bianconera. Le sue mosse non erano piaciute a una parte della tifoseria soprattutto per l’esito finale che aveva portato la Super Lega. Ma ora con queste rivelazioni le cose cambiano.

Molti fan della Juve sentono ancora un’aria di complotto intorno alla squadra e alla società: “Serriamo le fila, dagli che gli ipocriti e i sepolcri imbiancati alla fine li puniamo davvero”, scrive Gian Pietro. E sono tanti i tifosi in difesa di Agnelli: “Fossi in lui pubblicherai gli audio delle telefonate con certi soggetti (italiani ed europei). Fioccherebbero querele ma almeno si farebbe chiarezza sui cani ipocriti di mezza Europa”.

E c’è chi sostiene che il clima nei confronti della Juventus sia cambiato al punto che le direzioni arbitrali nei confronti della squadra di Pirlo siano diventate sospette: “Ora capisco il cambiamento sulla linea arbitrale in certe partite”. Ma più in generale i tifosi bianconeri si sono nell’occhio del ciclone: “Tutta questa levata di scudi era soltanto frutto di profonda retorica ed ipocrisia che imperversa nei piani alti dirigenziali nazionali ed europei”.

SPORTEVAI | 04-05-2021 08:53