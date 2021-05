Mercato Juventus: Cristiano Ronaldo ha svelato le sue intenzioni

Cristiano Ronaldo è concentrato sulle ultime gare della stagione. In gioco c’è tantissimo, in particolare due obiettivi: conquistare il pass per la prossima Champions League e, possibilmente, vincere la Coppa Italia.

Dopo essere stato decisivo a Udine, Cristiano Ronaldo ha riconfermato di essere l’uomo della provvidenza in casa bianconera. Tuttavia, secondo quanto riportato da fichayes.net, il suo futuro potrebbe essere lontano da Torino.

Ad un passo dai 100 gol in bianconero e forte ancora di un anno di contratto con la Vecchia Signora (a 31 milioni di euro netti), il cinque volte Pallone d’Oro avrebbe comunicato la sua intenzione di rimettersi in gioco altrove, magari con un contratto di più anni (biennale con opzione per il terzo).

I club interessati a CR7 non mancano di certo. Il Manchester United, al momento, pare la società più interessata. Riaverlo in maglia Red Devils (ci ha giocato dal 2003 al 2009) sarebbe un grande colpo per lo United.

Tuttavia, prima c’è da trovare un accordo con la Juventus che non pare intenzionata a privarsi del suo fuoriclasse. Fabio Paratici, in più occasioni, ha ribadito come CR7 sia il presente e il futuro della squadra bianconera.

Ovviamente, molto dipenderà dall’entità dell’offerta. La Juventus, come tanti altri top club, non sta attraversando un momento positivo a livello di conti societari e, davanti ad una proposta interessante (non meno di 30 milioni di euro), potrebbe anche lasciar partire il portoghese.

Da Madrid filtrano indiscrezioni che raccontano di un Real Madrid più timido circa un ritorno del figliol prodigo in blanco. In particolare, non sarebbe convinto Florentino Perez, ovvero il numero uno del club spagnolo.

OMNISPORT | 04-05-2021 08:34