Mercato Juventus: altro ritorno di fiamma per Cristiano Ronaldo

La Juventus dovrà superare l’ostacolo Atalanta senza il suo apporto. Cristiano Ronaldo non sarà in campo contro la Dea ma, comunque sia, si continua a parlare del portoghese, soprattutto in ottica futura.

Il cinque volte Pallone d’Oro ha ancora un anno di contratto garantito con la Juventus (a 31 milioni di euro netti) e la società bianconera ha ribadito, più volte, di non volerlo lasciar andare da nessuna parte.

Tuttavia, sarebbero tanti i club alla finestra pronti a farsi avanti. Oltre a PSG e Real Madrid, ci sarebbe ora una nuova pista decisamente suggestiva. Il Manchester United, secondo Don Balon, si sarebbe fatto avanti.

Cristiano Ronaldo ha indossato la casacca dei Red Devils dal 2003 al 2009. E’ il club in cui è diventato grande. Molti sognerebbero un suo grande ritorno a Manchester. Ci sarebbe stata anche un’offerta.

Sul piatto circa 17 milioni di euro d’ingaggio. Una proposta, al momento, troppo passa per far vacillare le convinzioni di Cristiano Ronaldo. Da capire se il Manchester United deciderà di fare meglio nelle prossime settimane.

La Juventus, intanto, continua a programmare la prossima stagione dando per scontata la presenza di Cristiano Ronaldo. L’attuale capocannoniere del campionato è considerato il presente e il futuro della squadra allenata da Andrea Pirlo.

Chiaramente, davanti ad una proposta congrua, anche la Vecchia Signora potrebbe decidere di comportarsi diversamente, anche se la sensazione è che, se ci sarà un sacrificio, sarà quello di Paulo Dybala.

OMNISPORT | 18-04-2021 09:56