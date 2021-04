Juventus, l'agente di Paulo Dybala impaurisce i tifosi

In casa Juventus tiene banco il futuro di Paulo Dybala. Il numero 10 bianconero potrebbe lasciare Torino in estate, dopo una stagione tutt’altro che semplice. Il giocatore argentino è stato impiegato poco da Andrea Pirlo, a causa di diversi guai fisici.

Intervistato da Tuttojuve.com, lo zio e agente Jorge Antun non si è sbilanciato sul futuro di Dybala: “Pensiamo al presente, Paulo adesso vuole solo giocare e fare bene in questo finale di stagione”. Dichiarazioni che hanno fatto preoccupare molto i tifosi, che avrebbero preferito ricevere qualche segnale positivo da Antun.

Dybala è reduce da un gol importante contro il Napoli, in una gara fondamentale in ottica Champions League. Una rete dopo mesi di assenza difficili: “Paulo è un gladiatore e non si arrenderà mai – ha dichiarato il procuratore dell’argentino -. Lui è più forte anche degli infortuni e lo ha dimostrato brillando nella serata dello ‘Stadium’. Ancora una volta ha dimostrato il suo impegno e la sua qualità”.

Una grande prestazione dopo essere stato anche al centro delle polemiche, per aver partecipato a una festa a casa di McKennie dopo il coprifuoco, violando le regole anti-Covid. Contro il Torino, Pirlo l’ha punito non convocandolo, ma col Napoli è arrivato il perdono e la Joya ha festeggiato col gol: “Nel momento in cui l’allenatore lo ha inserito in campo, si vedeva che aveva voglia di lasciare la sua impronta. E’ entrato bene in campo – conclude Antun – e si è messo subito in luce con una grande realizzazione. Il suo è stato un gol da Champions”.

Il futuro di Paulo Dybala resta però da valutare. Nonostante il gol contro il Napoli, per la Juventus le cose non sono cambiate. Sembrerebbe esserci ancora una rottura profonda tra la società bianconera e l’argentino. Magari, altre prestazioni in campo come quella contro i partenopei, potrebbero consentire una riappacificazione.

