Mercato, Cristiano Ronaldo chiede garanzie: la strategia della Juve

Infuria a Torino il caso Cristiano Ronaldo: nonostante la vittoria della Juventus contro il Genoa, l’attaccante bianconero ha lasciato il terreno di gioco furente, è stato protagonista dell’episodio della maglia e si è poi sfogato negli spogliatoi.

CR7 è esploso e non è certo di restare alla Juventus nella prossima stagione, e rispettare l’ultimo anno del contratto firmato con i bianconeri nel 2018. Vuole garanzie importanti sulla rosa (ora non ritenuta all’altezza) e sui rinforzi di mercato, che la Vecchia Signora potrebbe non assicurargli: il cinque volte Pallone d’Oro vorrebbe in primis un partner di attacco di altissimo livello (come Karim Benzema o Sergio Aguero), e poi rinforzi a centrocampo, il reparto che si è dimostrato il più debole a disposizione di Andrea Pirlo.

Considerata l’attuale situazione economica, il club al momento non può garantirgli rinforzi importanti ed anzi è orientato a puntare sulla crescita dei giovani in rosa: una crescita che CR7 a 36 anni non avrebbe intenzione di aspettare. Non è quindi da escludere il possibile addio estivo, anche se resta molto complicato trovare un club disposto a offrire 30 milioni di euro netti all’anno, e che allo stesso tempo soddisfi le sue ambizioni.

Paratici e i dirigenti bianconeri aspettano la sua scelta: qualora dovesse partire, i bianconeri liberi dal suo ingaggio potrebbero ricucire con Paulo Dybala e rinforzare la rosa, rimediando ai punti deboli evidenziati in questa stagione. Ma allo stesso tempo servirebbe trovare una punta prolifica in grado di garantire almeno in parte i gol di CR7, che quest’anno è già andato a segno 32 volte in 37 partite.

OMNISPORT | 12-04-2021 14:12