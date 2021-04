Juve, novità sul futuro di Cristiano Ronaldo: la mossa dell'agente

Cristiano Ronaldo destinato a restare alla Juventus fino al termine del contratto quadriennale, previsto nel 2022. E’ questa l’indiscrezione che riporta Tuttosport: secondo il quotidiano torinese, che raccoglie voci dall’interno della società bianconera, sono arrivati importanti “segnali di permanenza” del giocatore anche per la prossima stagione.

Nonostante il triplo flop in Champions League, e il complicato primo anno di Andrea Pirlo che ha portato alla fine del ciclo di vittorie in Serie A della Vecchia Signora, CR7 sarebbe orientato a restare a Torino.

Dopo l’eliminazione dalla Champions League, riporta Tuttosport, l’agente Jorge Mendes aveva effettuato alcuni sondaggi presso le big d’Europa, per capire se qualcuno fosse interessato: di offerte concrete, e all’altezza del cospicuo stipendio che percepisce ora dalla Juventus, non ne sono però arrivate.

Risultati in campo a parte, Ronaldo è felice a Torino: la famiglia si è ambientata bene in Italia e CR7 gode di un ottimo rapporto con tutta la squadra, lo staff tecnico e la dirigenza. Il nervosismo mostrato in campo quindi, non si riflette sulla vita privata: il giocatore sarebbe molto sereno e niente affatto pentito di aver scelto l’Italia.

Inoltre a livello personale il cinque volte Pallone d’Oro non si è praticamente mai fermato: in questa stagione ha segnato 32 reti in 37 partite tra campionato e coppe, in totale sono per ora 97 su 127 presenze. Il quarto anno in bianconero si fa sempre più probabile.

OMNISPORT | 17-04-2021 11:40