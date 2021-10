Max Biaggi torna in pista: "L'obiettivo è essere il più veloce"

Max Biaggi è pronto a tornare in pista. Il pilota romano, che ha ormai compiuto 50 anni, è tornato in sella alla Wattman per cercare di battere nuovi record a emissioni zero. Questo il messaggio su facebook dell’ex campione del mondo 250: “Ciao ragazzi, continua lo sviluppo della Voxan, la moto elettrica dei record. Stiamo affrontando tre giorni di test in un aeroporto francese e volevo condividere questa immagine”.

Nella foto, il sei volte campione del mondo è in sella al suo bolide elettrico con cui ha conquistato 11 primati mondiali, raggiungendo la velocità di 408 km/h. Un primato che però Biaggi vuole migliorare: “Abbiamo un unico obiettivo: essere i più veloci, per cui we are keep working hard!!!”.

Nella foto compare anche un casco speciale. Biagio Antonacci ha dedicato in passato una canzone all’amico Max Biaggi, intitolata “Il Campione”. Nel testo si narra le vicende di “Un angelo col casco nero che su due ruote riuscirebbe a fare il giro del cielo”. Quello stesso casco l’asso romano è tornato a indossare in una sua versione ridisegnata, sperando possa portargli fortuna come in passato.

OMNISPORT | 04-10-2021 11:29