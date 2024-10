Max Giusti torna su Rai 2 con "Boss in incognito": chi è, com'è nata la passione per il padel

L'attore e conduttore nutre una grande passione per il padel e ha investito nel settore: scopriamo come e dove ha scelto di intraprendere queste attività

Max Giusti torna su Rai 2 nella nuova edizione di Boss in incognito, dal 22 ottobre con un nuovo ciclo di puntate del docu-reality che ha raccontato le storie di imprenditori, CEO, che hanno deciso di calarsi nel ruolo di dipendente nelle propie aziende. Sotto mentite spoglie, in incognito appunto, come nelle scorse edizioni, anche il conduttore si presterà a lavorae fianco a fianco ad operai, impiegati e componenti dele differenti realtà che nel corso delle diverse edizioni hanno trovato spazio in questo docu.

Max Giusti e il padel

Mattatore anche per questa nuova stagione Max Giusti, attore e autore teatrale con una passione per il padel che ha concretizzato diventando imprenditore del settore prima con Play Pisana e poi decidendo di investire anche a Milano, in un progetto ambizioso.

Dopo il Play Pisana a Roma, Giusti infatti è diventato uno dei soci del Padel Palace a Milano insieme a Diletta Leotta, Junior Cally, Gabriele Corsi, Umberto Maria Chiaramonte e Alessandro Borghese. Giocatore, oltre che addetto ai lavori l’attore prende parte a convegni e manifestazioni di settore volti a sensibilizzare il già notevole pubblico del padel, uno sport in emììnorme crescita durante la pandemia.

Il conduttore di Boss in incognito è entrato nell’ambito attraverso un primo, importante passo che si è tradotto, poi nel circolo Play Pisana che, a Roma, offre grandi spazi verdi dove allenarsi e rilassarsi, 8 campi da tennis in terra rossa e 1 sintetico, un campo di calcetto e una sala fitness oltre che 5 campi dedicati al padel. E anche a Milano, l’attenzione sul progetto legato a Padel Palace è massima.

Chi è Max Giusti

Massimiliano Giusti alias Max è nato il 28 luglio 1968 a Roma, dove vive e lavora ancora oggi, ha incominciato a sfoderare le sue qualità da cabarrettista grazie alla televisione e ai programmi Stasera mi butto e Ricomincio da due, quest’ultimo con Raffaella Carrà.

Di titoli nel suo curriculum televisivi non ne mancano di notevoli: Seven Shoe, Stracult fino ad arrivare alla conduzione di programmi ancora da grandi ascolti come Affari tuoi, oggi con Stefano De Martino alla guida, e poi Tale e quale, Chi ti conosce su Nove e i più recenti Pechino Express, Guess My Age e ospitate in Che tempo che fa e altri programmi cult.

Sempre attento alla produzione teatrale, ha scritto per il teatro con la sua compagna di allora e oggi amica Selvaggia Lucarelli, firmando tra gli altri Il grande sfracello.

Anche sul versante cinematografico non mancano le pellicole da inserire in questo breve cv, come Ladri si nasce e ancora E adesso sesso e il più recente La seconda chance, dimostrando una cifra stilistica assai più variegata e sfaccettata di quel che è emrso in ambito televisivo.

Il ritorno del Boss

Tornando alla nuova stagione del docu-reality, protagonista del primo appuntamento martedì 22 ottobre in prima serata sarà sarà Domenico Bianco, Amministratore Delegato di Soavegel, azienda leader nella produzione di surgelati.

Con sede a Francavilla Fontana (BR), Soavegel dispone di un sito produttivo di 40.000 mq, conta 150 dipendenti ed esporta in tutto il mondo con un fatturato di 52 milioni di euro.

La prima puntata della nuova serie

Nel ruolo di boss, Domenico Bianco affiancherà i suoi dipendenti: Antonio gli farà vedere come preparare i panzerotti, con Alieu scoprirà il mondo degli arancini, Concetta lo istruirà nel lavoro di confezionamento dei panzerottini e delle crepès e Cosimo lo porterà nel cuore del freddissimo magazzino di stoccaggio.

A Max Giusti, invece, toccherà un aprova d’attore cimentandosi nel ruolo di promotore del prodotto nella splendida piazza di Ostuni.