Max Verstappen è diventato padre, l'annuncio social con Kelly Piquet: è nata Lily. "Ma io non cambierò"

Max Verstappen ha annunciato al mondo la nascita della primogenita, Lily, nata dall'unione con Kelly Piquet. Ma l'olandese assicura che non cambierà il suo stile di guida

Una massima rimasta iconica di Enzo Ferrari sentenziava che un pilota, una volta diventato padre, iniziava a perdere un secondo a giro per ogni figlio venuto al mondo. In realtà questa è una frase da contestualizzare nell’epoca in cui fu pronunciata, perché nel motorsport attuale la generazione di una prole non inficia sui risultati in pista e su strada. Questo varrà anche per Max Verstappen, che ha annunciato urbi et orbi la nascita della primogenita partorita dalla compagna Kelly Piquet.

La dedica della coppia Piquet-Verstappen alla nuova nata

La lieta notizia è stata divulgata sui social, con i canonici scatti che ritraggono i neogenitori con la piccolina, il cui nome sarà Lily, e la didascalia che recita: “Benvenuta al mondo, dolce Lily. I nostri cuori sono più pieni che mai: sei il nostro dono più grande. Ti amiamo tantissimo“.

Non siamo abituati ad afflati così sdolcinati da parte del campionissimo olandese (supponendo abbia scritto lui la dedica anziché frutto dell’opera del social media manager). Ma certo è che la nascita di un figlio ti cambia e ti travolge, anche se comunque il pilota Red Bull non perde di vista l’obiettivo: in questo momento si trova a Miami per il Gran Premio, ma come sappiamo ha ricevuto una dispensa per saltare il giovedì delle interviste pre-weekend (e immaginiamo che l’olandese non abbia patito più di tanto il sacrificio) per correre tramite volo privato (su un Falcon 8X da 50 milioni di dollari, per i feticisti) dalla compagna, in tempo per starle vicino e assistere alla nascita della frugoletta.

Verstappen assicura che il suo impegno in pista non cambierà

In seguito Verstappen è risalito sull’aereo per atterrare a Miami per le otto di sera ora locale di giovedì, e riprendere così i suoi impegni in pista. In precedenza aveva dichiarato di volersi anzitutto concentrarsi sulle gare per poi ritornare dalla famiglia, sapendo che la nuova nata è in ottime mani, senza quindi cambiare le sue abitudini di guida.

Lily Piquet Verstappen è nipote di Nelson Piquet, nonché la primogenita del quattro volte campione del mondo, ma seconda della compagna che è anche madre di Penelope, avuta dal già Red Bull Daniil Kvyat. Max, a quanto pare, ha legato molto con la figliastra.

Gli altri padri celebri nella F1 e non solo

Verstappen va ad aggiungersi quindi alla lista nutrita di padri in F1 (dall’ex compagno di squadra Sergio Perez a Sebastian Vettel, passando per Nico Hulkenberg, attualmente in griglia). E non risulta che i figli abbiano inficiato più di tanto sulle prestazioni (e ripetiamo, nel motorsport di esempi ce ne sono a iosa, da Lucas Di Grassi a Thierry Neuville, tra l’altro tutti campioni nelle proprie categorie e serie).