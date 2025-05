F1 GP Miami 2025: orario, info e dove vederlo in tv. Torna la Sprint, Ferrari a caccia delle McLaren

La Formula 1 fa tappa a Miami per la sesta gara stagionale: dopo il podio di Leclerc in Arabia Saudita, la Ferrari arriva negli Stati Uniti per cercare di avvicinarsi a Piastri e Norris sperando di ritrovare l'Hamilton della Sprint in Cina

Torna la F1. Per la sesta gara stagionale, dopo la tripletta asiatica il circus fa tappa per la prima volta quest’anno negli Stati Uniti dove nel week end si disputa il Gran Premio di Miami. Dove per l’occasione torna il format della Sprint Race al sabato, la seconda del 2025 sperando, sognando un Ferrari bis come con Hamilton in Cina. Una settimana di pausa per i team e i piloti tra relax e aggiornamenti. Poco riposo in casa Ferrari per mettere a punto tutte le nuove metriche derivanti dagli aggiornamenti portati in Bahrain.

Se Hamilton è ancora in difficoltà, non si può dire lo stesso per Leclerc che nella scorsa gara ha conquistato il primo podio stagionale tenendo dietro Norris. Nonostante sia nel calendario solamente dal 2022, la gara attorno all’Hard Rock Stadium è diventata una delle più attese della stagione di F1. Vuoi per le tante stelle che ogni anno popolano il paddock o per la pista che ha sempre offerto un ottimo spettacolo.

F1, come arrivano i team al Gp di Miami

Tutti a rincorrere le McLaren: si potrebbe riassumere così la prima parte di stagione di Formula Uno. Dopo cinque gare non ci sono più dubbi, la loro per distacco è la miglior macchina in pista. Lo dimostra anche la classifica, con Piastri e Norris nei primi due posti. Tutto sta nell’equilibrio che avranno i due piloti nel corso della stagione. L’australiano, in vetta al mondiale piloti per la prima volta in carriera, si è dimostrato più freddo mentalmente, mentre Norris ha compiuto troppi errori per avere una macchina così forte (vedi la qualifica in Arabia Saudita).

A tenere il Mondiale aperto ci pensa Max Verstappen, a due punti dal secondo posto. Nonostante la macchina sia molto altalenante, l’olandese riesce sempre a tirare fuori il meglio dalla macchina. Rendimento più costante per le Mercedes di Russel, che sta definitivamente sbocciando, e Antonelli, in fase di adattamento ma già con ottimi risultati.

Venendo al discorso Ferrari, a Miami con lo speciale outfit in bianco, il podio a Gedda ha dato una boccata d’aria fresca, ma non può essere rinfrancante dopo un inizio di stagione del genere. Le premesse erano ben altre e a Maranello stanno lavorando per farle avverare. Leclerc sta iniziando a trovare il feeling giusto con la macchina, Hamilton un po’ meno. L’unico exploit in rosso è stato nell’unica sprint race corsa finora: vittoria dell’inglese in Cina, crollo in gara. Che il ritorno della “gara corta” possa ridare ossigeno ad Hammertime?

Dove vedere il Gran Premio di Miami

Il programma del weekend del Gran Premio di Miami sarà ancora più ricco vista la presenza della Sprint Race. Si partirà venerdì 2 maggio con l’unica sessione di prove libere: macchine in pista alle 18:30 italiane in diretta su Sky Sport F1 e in streaming su Sky Go e Now. Appena quattro ore dopo inizierà la qualifica della sprint race alle 22:30. Oltre ai soliti canali, sarà possibile seguirla in chiaro e in diretta anche su TV8 e il sito tv8.it.

Stessa distribuzione per la Sprint Race, in programma per sabato 3 alle 18 ore italiane. Alle 22 si torna a fare sul serio con il semaforo verde per le qualifiche della gara: in diretta su Sly Sport Uno e Sky Sport F1, in differita su TV8. Come per la gara di domenica 4 che inizierà sempre alle 22 italiane.

Gp di Miami, il programma completo

Venerdì 2 maggio

18:30 Prove Libere (in diretta su Sky Sport F1. In streaming su Sky Go e Now)

(in diretta su Sky Sport F1. In streaming su Sky Go e Now) 22:30 Qualifica Sprint (in diretta su Sky Sport F1, in chiaro su TV8. In streaming su Sky Go, Now e tv8.it)

Sabato 3 maggio

18:00 Sprint Race (in diretta su Sky Sport F1, in chiaro su TV8. In streaming su Sky Go, Now e tv8.it)

(in diretta su Sky Sport F1, in chiaro su TV8. In streaming su Sky Go, Now e tv8.it) 22:00 Qualifiche (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in differita su TV8 alle 23:30. In streaming su Sky Go, Now e tv8.it)

Domenica 4 maggio

22:00 Gara (in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport F1, in differita su TV8 alle 23:30. In streaming su Sky Go, Now e tv8.it)

