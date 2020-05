Maxi Lopez: Comanda Lotito no scudetto a Juve, bufera sul web

In Francia la decisione di chiudere il campionato ed assegnare il titolo a tavolino al Psg, rispettando la classifica prima dello stop forzato per l’emergenza Corona Virus, è stata presa. Non senza polemiche ma non si torna indietro. Non è il primo paese a stabilire che la stagione non può proseguire, Belgio e Paesi Bassi hanno già concluso definitivamente la stagione 2019/20 del calcio nazionale. Il titolo belga è stato assegnato al Club Brugge mentre quello olandese rimarrà vacante. E in Italia? Maxi Lopez ha una sua idea.

In Serie A la tendenza è di non assegnare lo scudetto

La speranza in serie A è quella di riuscire a completare la stagione e si sta facendo di tutto, a partire dal protocollo medico, per riprendere gli allenamenti il 18 maggio e giocare da giugno in poi ma certezze non ce ne sono.

Il like di Agnelli al rifiuto del titolo

Per due volte, oggi l’ultima, Andrea Agnelli – presidente della Juventus – ha messo un like ai tifosi juventini che suggerivano di rifiutare lo scudetto a tavolino ma per Maxi Lopez la situazione è diversa.

Maxi Lopez spara a zero contro Lotito

L’ex marito di Wanda Nara, ex attaccante di Samp e Milan e ora al Crotone, parlando a Tyc Sports spara una vera e propria bomba attaccando Lotito ed escludendo l’ipotesi che si possa fare come in Francia.

Il bomber argentino dice: “Se in Italia fanno quel che hanno fatto in Francia succede una guerra mondiale. Qui è completamente differente. Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, è il presidente della Federcalcio. Per lui già un mese fa si poteva giocare. Qui un’entità più importante come la UEFA o la FIFA dovrà prendere una decisione”.

Sui social scoppia la polemica dopo le parole di Maxi

Fioccano le reazioni sui social: “Bravo Maxi… Hai capito chi comanda”, scrive un laziale. Un tifoso neutrale si dissocia: “Ai tifosi non importa niente se fermano il calcio, la guerra le persone normali la stanno già vivendo ogni giorno, tornate sulla terra ipocriti menefreghisti”. E infine: “Se il Governo non fa ripartire la Serie A, visto che nulla cambierà fino a settembre e oltre, deve assumersi la responsabilità di bloccarla fino al vaccino. A quel punto però il 90% dei club italiani non ci sarà più”.

SPORTEVAI | 01-05-2020 09:33