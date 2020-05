Non siamo l'Inter: Il like di Agnelli scatena la polemica

E’ da un po’ di tempo che non prende posizioni ufficiali: nessuna dichiarazione su nessuno dei temi di attualità, dalla positività di Dybala alla soluzione migliore sulla stagione calcistica che naviga nell’incertezza ma il presidente della Juventus Andrea Agnelli qualche indizio sulle sue idee lo sta comunque lasciando sul web. Già nei giorni scorsi aveva messo un like a chi suggeriva alla Juve di non accettare uno scudetto a tavolino e ora si è ripetuto, consapevole che il campionato potrebbe non ripartire.

In Francia stagione chiusa e titolo al Psg

Mentre in Italia si continua a discutere, in Francia ieri si è chiusa ufficialmente la Ligue 1, che ha decretato il PSG di Neymar e Icardi campione. L’emergenza coronavirus ha messo in ginocchio tutto il mondo dello sport, compreso il mondo del calcio, e alcune federazioni hanno deciso di chiudere anticipatamente la stagione.

Lo scudetto a tavolino non piace ad Agnelli

In Italia la tendenza sarebbe quella di non assegnare il titolo e un tifoso bianconero su twitter l’ha ribadito scrivendo: “Non vogliamo vincere in questo modo. Anche Andrea Agnelli ha detto che declinerà. Spero che segua questo pensiero. Noi non siamo l’Inter“. Parole che hanno ottenuto il “like” di Andrea Agnelli.

Sui social il popolo del web si divide

Scattano le reazioni sui social e il popolo del web si divide. Il mondo juventino sembra compatto attorno alla posizione di Agnelli (“bravo presidente”, “noi non siamo cartonati”) mentre si levano critiche dal partito degli anti-bianconeri.

Fioccano i commenti: “E allora perché hanno voluto giocare a tutti i costi quella farsa di partita l’ 8 marzo (mettendo a rischio la salute dei propri giocatori e dipendenti), se non per ritrovarsi in testa prima dell’imminente sospensione del campionato?” o anche: “Vero, preferiscono esporre scudetti revocati e andare fieri” e infine: “Infatti come la Coppa dei Campioni vinta a Bruxelles abbiamo visto tutti come e stata restituita.”.

