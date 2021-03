Mazepin: "Michael Schumacher il mio idolo. E Mick mi piace e lo rispetto"

“Quando ho iniziato a correre, guidavo con un casco bianco. Poi mio padre ha dipinto il mio casco con i colori di quello di Michael Schumacher. Ho sempre ammirato i suoi successi, direi che sia lui il mio idolo e la mia fonte di ispirazione”. Queste le parole di Nikita Mazepin nella conferenza stampa di vigilia del lungo weekend del Gran Premio del Bahrein, il primo della stagione 2021 della Formula 1. “Alcuni piloti nel paddock sono molto difficili da avere intorno. Ma Mick è l’esatto contrario. Lo rispetto come pilota e mi piace come persona – ha aggiunto il pilota russo della Haas -. Penso che per gli esordienti sia più difficile, perché ci sono meno giorni di test e le prove libere sono state ridotte. Dobbiamo cercare di sfruttare al massimo il tempo a disposizione anche perché le regole non le facciamo noi“.

OMNISPORT | 25-03-2021 15:52