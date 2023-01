Mazzanti: "Egonu in azzurro? Non l'ho sentita, a maggio vedremo"

Il ct delle azzurre: "Sanremo? Paola ha tanti talenti e sa gestire tanti palcoscenici in modo autentico".

30-01-2023 16:22

La pallavolo maschile e femminile è stato ospite di Papa Francesco, dopo un anno da incorniciare. Nel 2022 infatti, il mondo del volley azzurro ha regalato al nostro Paese ben undici medaglie in un anno: dalla vittoria del Mondiale da parte della nazionale di De Giorgi (7 vittorie su 7 incontri) al bronzo mondiale e l’oro nella VNL della nazionale femminile di Mazzanti.

Dopo l’evento, il ct degli azzurri Ferdinando De Giorgi non ha nascosto la sua emozione: “Abbiamo vissuto qualcosa di particolare. Ogni singolo elemento ha spinto verso l’alto contemporaneamente ed è stato fondamentale per centrare l’obiettivo. Il concetto di gruppo è qualcosa di importantissimo, gli aspetti valoriali mettono le fondamenta su cui costruire tutto il resto. Abbiamo messo al centro il valore della maglia che non ti fa pensare solo al tuo ego ma a quello che rappresenti”.

“Quello che hanno fatto questi ragazzi è qualcosa di eccezionale – afferma il Presidente Manfredi – ed è la dimostrazione che abbiamo svolto un ottimo lavoro. La federazione è fatta da oltre 4mila società e quello che è stato fatto dalle nostre nazionali mi riempie di orgoglio”.

A prendere la parola è stato anche il ct dell’Italvolley femminile Mazzanti, che si è soffermato in particolar modo su Paola Egonu. L’azzurra, dopo un episodio di razzismo, si è presa una pausa dalla nazionale: “Sarà un nodo che scioglieremo più avanti – ha dichiarato il tecnico -. C’è accordo di non parlare di convocazioni. Tutto quello che uscirà si saprà a maggio. Io non l’ho sentita“.

Infine, Mazzanti ha commentato così la partecipazione della giocatrice al Festival di Sanremo: “Paola ha tanti talenti e sa gestire tanti palcoscenici in modo autentico. Dirà le cose in modo molto netto, come lei è“.