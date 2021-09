Mazzarri: "Ho bombardato i ragazzi in questi giorni"

Il tecnico della Lazio Walter Mazzarri applaude i suoi a Dazn per il pareggio contro la Lazio: “Faccio loro i complimenti perché li ho bombardati in questi giorni, ma hanno mostrato grande disponibilità. Abbiamo concesso quasi niente nel primo tempo creando più noi, nel secondo siamo un po’ calati e con più energie potevamo anche chiuderla. Di base sono contento, anche se loro hanno già capito che non mi accontento mai. Dispiace solo perché abbiamo pareggiato”.

“Sono stati bravi tutti. Hanno fatto un gran lavoro e quando gli attaccanti aiutano un centrocampista sono da apprezzare ancora di più. Peccato per le occasioni clamorose avute nel primo tempo, avremmo potuto vedere ancora un’altra partita”.

OMNISPORT | 19-09-2021 21:10