Mazzocchi difende Cr7: Aspettiamo il processo senza condannare

Ronaldo come Asia Argento? Sì, no, forse. Fino a un certo punto. La vicenda legata alle accuse di violenza sessuale che riguarda sia l’attaccante della Juventus che l’attrice figlia del maestro del brivido sono state oggetto di dibattito su Rai1 nel corso del programma “Storie italiane” dove in studio c’era anche Marco Mazzocchi. Il popolare giornalista non ha voluto prendere posizioni nette, a differenza di chi sputa sentenze ogni giorno, e ha detto: “Sono uno di quelli che vuole aspettare una sentenza o un processo, a volte si esprimono pareri senza sapere niente, stiamo parlando del calciatore più forte del mondo”.

LE DIFFERENZE – Io non posso parlare per gli altri, parlo per me, e io difendo tutte le persone che non sono state condannate dalla giustizia, poi se Sky decide che Asia non può fare X Factor o la Juve, che paga un bel po’ in più lo stipendio al giocatore, prende altri provvedimenti sono altre storie. Ronaldo comunque non ha mai accusato nessuno a differenza della Argento che si era fatta portavoce di un movimento e subito dopo, guarda caso, è stata accusata di violenza”. Una posizione garantista e che non è senz’altro figlia di simpatie. Quando c’è stato da criticare Ronaldo, Mazzocchi l’ha fatto senza peli sulla lingua, come nel caso della sua assenza in occasione del premio The Best vinto da Modric.

IL PRECEDENTE – Mazzocchi twittò: “E dunque l’agente di @Cristiano Jorge #Mendes, che ormai si sente il padrone del calcio mondiale, definisce “ridicolo” il premio #UEFAPlayeroftheYear assegnato a #Modric. Uno schiaffo alla sportività. L’arroganza al potere”. Per poi specificare, sempre sui social: “Io non discuto la scelta. Mi riferisco all’assenza e alle parole di Mendes. Ronaldo era atteso alla cerimonia e a quanto pare ha dato buca all’ultimo. Tanto che i presentatori hanno dovuto dirlo. Al contrario di altri non vincitori assenti. Cr7 è il Numero Uno. Ma non oggi”.

SPORTEVAI | 16-10-2018 11:37