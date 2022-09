Mbappé, il rinnovo col Psg è già un giallo

13-09-2022 10:44

Appena il tempo di iniziare alla grande la nuova stagione con il Psg dopo il rinnovo del contratto, ed ecco che il futuro di Kylian Mbappé torna in discussione. Secondo quanto rivelato da L’Equipe e da Rmc Sport, infatti, l’attaccante campione del mondo 2018 avrebbe prolungato con il Paris solo fino al 2024 e non fino al 2025 come fatto trapelare.

Il rinnovo biennale conterrebbe solo un’opzione sulla terza stagione per quella che sarebbe una novità sostanziale destinata a riportare d’attualità forse già dalla prossima estate il tormentone sul futuro dell’attaccante, sul quale è sempre vigile il Real Madrid.

Al termine dell’annata appena iniziata, quindi, che avrà al proprio interno il Mondiale in Qatar, la dirigenza del Psg potrebbe essere chiamata ad impostare una nuova trattativa con l’entourage di Mbappé per evitare il rischio di ritrovarsi nell’estate 2023 nella stessa situazione di quella appena passata, con la propria stella a rischio svincolo. La speranza del Psg e dei tifosi è di potersi sedere a trattare dopo aver messo in bacheca la tanto agognata Champions League.