Mbappé indagato per stupro: la notizia choc anticipata dai media svedesi

Secondo Expressen e Aftonbladet l’indiscrezione sull’inchiesta aperta a Stoccolma non sarebbe una “fake news”, come aveva commentato il giocatore ieri sui social

Kylian Mbappé indagato per stupro in Svezia: l’indiscrezione circola da ieri, quando era stata bollata dal calciatore come una “fake news”, ma oggi i media del paese scandinavo Expressen e Aftonbladet hanno fornito ulteriori dettagli, spiegando che il calciatore sarebbe stato denunciato da una donna incontrata a Stoccolma giovedì scorso.

Stoccolma, Mbappé indagato per stupro secondo i media svedesi

“Fake news”. Così Kylian Mbappé aveva bollato l’indiscrezione circolata ieri sera circa un suo coinvolgimento in uno stupro avvenuto a Stoccolma, durante la breve vacanza che il calciatore si era concesso nella pausa per le nazionali: Mbappé, infatti, non aveva potuto rispondere alla convocazione della Francia a causa di un infortunio muscolare.

Oggi, invece, i media svedesi Expressen e Aftonbladet hanno rilanciato la notizia fornendo ulteriori dettagli: secondo i due portali i magistrati svedesi avrebbero aperto un’indagine per stupro su Mbappé.

Mbappé: i dettagli dell’indagine per stupro

Mbappé nello scorso week end si trovava a Stoccolma insieme ad un gruppo di amici: il calciatore era stato anche fotografato all’ingresso di una discoteca e gli scatti pubblicati da Aftonbladet avevano suscitato diverse polemiche in Francia. Secondo quanto riportato dai media svedesi Mbappé avrebbe risieduto in un hotel, dove sarebbe avvenuta la violenza ai danni di una donna conosciuta il giovedì.

Nessun dettaglio sulla presunta vittima, che avrebbe sporto denuncia alla polizia. Secondo Expressen, inoltre, la polizia svedese avrebbe sequestrato un paio di pantaloni neri, una maglietta e delle mutandine.

Mbappé, la difesa del c.t. Deschamps

Le notizie lanciate dai media svedesi sono state riprese anche da L’Equipe, mentre ieri sera, dopo la vittoria per 2-1 sul Belgio, il c.t. della Francia Didier Deschamps aveva commentato così quella che allora era solo un’indiscrezione: “In questo momento, sta uscendo ovunque, non importa come, ma dovete distinguere il vero dal falso – le parole di Deschamps – . Ho l’impressione che alcuni vogliano incolparlo di tutto. Che sia un fatto o una finzione, non ho intenzione di discutere con lui su questo, è un uomo abbastanza grande e ha abbastanza mezzi per comunicare. Non sto puntando il dito contro nessuno, ognuno è libero di scrivere o dire quello che vuole, ma c’è un ambiente molto negativo. Non dico di sapere, perché non lo so, ma è meglio fare un passo indietro prima di dire tutto e il contrario di tutto. Eppure ci sono cose che non sono difficili da verificare, ma se si dà credito a qualcosa… Faccio un passo indietro, ma non è una cosa positiva per la squadra francese”.