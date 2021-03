Mbappè, love story italiana: chi è Marialuisa Jacobelli

Quale squadra italiana, Juventus, Milan e Inter non sogna di avere tra le propria fila Kylian Mbappé. Chissà se è l’inizio di una bomba di mercato per il futuro, intanto c’è chi in Italia ha fatto il colpaccio, anzi, ha fatto colpo sul fenomeno del Psg. Lei si chiama Marialuisa Jacobelli ed è la donna che ha stregato il cuore dell’attaccante francese.

Mbappè e Jacobelli love is in the air

Secondo quanto riporta il settimanale Oggi, in uscita, nei giorni scorsi tra il calciatore francese di origini camerunensi e la bella Marialuisa, influencer, opinionista e showgirl, ma soprattutto figlia del direttore di TuttoSport, Xavier Jacobelli, è scoppiata la passione. Secondo le voci del gossip i due hanno trascorso alcuni giorni a Parigi, in una lussuosa suite del noto hotel Sofitel.

Chi è Marialuisa Jacobelli

Marialuisa Jacobelli, col nome rigorosamente tutto attaccato come ci tiene a precisare lei stessa sui social, è una showgirl napoletana, 29enne, ed è la figlia di Xavier Jacobelli, noto giornalista sportivo, direttore del quotidiano Tuttosport. Oltre a essere una modella e influencer, Marialuisa ha anche condotto alcune puntate di Top Calcio 24. E’ stata fra le tentatrici di Temptation Island 2020. A inizio stagione ha partecipato ad alcune puntate di Tiki Taka – La Repubblica del Pallone, proprio in contemporanea con il padre collegato dalla sede del quotidiano sportivo torinese. Su Instagram ha qualcosa come circa 300mila followers. Nel recente passato ha fatto anche cinema recitando nel film “Lockdown all’italiana” di Vanzina, accanto ad Ezio Greggio, Martina Stella, Ricky Memphis e Paola Minaccioni.

