Mbappé-Real, Leonardo: "Vuole partire, ma con l'offerta giusta"

E’ Kylian Mbappé il grande obiettivo di mercato del Real Madrid. Un ‘segreto di pulcinella’ che ora ha avuto anche la conferma pubblica del DS dei parigini Leonardo.

I Blancos già nella giornata di martedì, hanno fatto una prima offerta formale al PSG per ingaggiare la stella transalpina. Da Parigi però è arrivato un secco ‘no’ a 160 milioni di euro.

“Mbappé vuole andare al Real Madrid e noi non lo tratterremo – ha dichiarato Leonardo a ‘RMC Sport’ – Abbiamo rifiutato la prima offerta del Real Madrid, ma se le condizioni ci sono, possiamo pensarci. La prima offerta di circa 160 milioni è molto lontana. Meno di quanto lo abbiamo pagato nel 2017. Non parleremo con loro. La scadenza è il 31 agosto a mezzanotte”.

“Sembra una strategia per prendersi un ‘no’ da parte nostra, per dimostrare che ci han provato in tutti i modi e aspettare un anno per prenderlo gratis. Kylian ha sempre promesso che non sarebbe andato via gratis. Funziona così: se rimane rinnova. Ma non lo lasceremo andare per meno di quanto lo abbiamo pagato.

Gli abbiamo fatto due offerte importanti. Gli vogliamo dimostrare che è un giocatore importante, centrale nel progetto, ma non al di sopra del progetto”.

Secondo quanto appreso da Goal, il Real Madrid ha già deciso che non aumenterà la cifra proposta. Resta da capire se quella dei Blancos sia una posizione definitiva o semplicemente strategica, visto che le ultime cessioni (quelle di Varane ed Odegaard hanno portato nelle casse circa 90 milioni di euro) potrebbero consentire anche un esborso maggiore.

In casa Real intanto sarebbero consapevoli del fatto che Mbappé avrebbe già rifiutato almeno sei proposte di rinnovo, le ultime delle quali ad agosto, e questo fattore ha destato un certo ottimismo.

Il PSG sta valutando il tutto e lo fa sapendo che comunque spetterà alla proprietà, che è in contatto diretto con Florentino Perez, la decisione finale. Al Khelaifi sarebbe propenso a non cedere il campione francese mentre Leonardo, che con lo stesso Mbappé ha rapporti più tesi, sarebbe favorevole ad una soluzione di tipo contrario, anche al fine di far quadrare i conti per poi magari reinvestire su altri rinforzi.

La situazione è molto fluida e potrebbe riservare novità in qualunque momento.

