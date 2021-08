Le frasi shock di Mbappé infiammano anche i social

La settimana che ci separa dalla fine del calciomercato promette di essere una delle più esplosive di sempre. Non fosse altro perchè campioni del calibro di Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé non sono ancora sicuri che a settembre continueranno a vestire le maglie, rispettivamente, di Juventus e Paris Saint-Germain. L’asso portoghese, che proprio nelle ultime ore era stato accostato ai parigini da un tweet erroneamente attribuito al fratello del proprietario del club, è in attesa del Manchester City, mentre il bomber francese ha deciso di rompere gli indugi e in un’intervista a Esquire ha di fatto apparecchiato il suo addio. Real Madrid permettendo…

Le parole di Mbappé su Ligue 1 e spogliatoio

La Ligue 1 non è il miglior campionato del mondo. Io ho sempre sentito la responsabilità, da giocatore emblematico, di farlo crescere

Parole che sanno di saluti, tra l’altro corroborate da quest’altra frase che non fa altro che confermare i mal di pancia di Mbappé all’interno dello spogliatoio parigino:

Una squadra di calcio non è un gruppo di amici. Non devi cenare con i tuoi compagni di squadra ogni sera per vincere

Le sue dichiarazioni non sono certo passate inosservate e (sarà un caso?) dopo poche ore il profilo ufficiale della trasmissione El Chiringuito ha postato che il Real Madrid avrebbe presentato un’offerta formale di 160 milioni di euro al Psg per il cartellino del giocatore, oltre ad aver chiesto il permesso di trattare direttamente con lui e il suo entourage.

🚨EXCLUSIVA MUNDIAL de @elchiringuitotv🚨 El REAL MADRID CONFIRMA que ha hecho una OFERTA al PSG por MBAPPÉ de 160MILLONES de EUROS y ha pedido PERMISO para HABLAR con el jugador o su entorno. ¡Programón histórico a las 12 de la noche con @jpedrerol en MEGA! pic.twitter.com/4aR1x8RQJJ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 24, 2021

Le reazioni social all’affaire Mbappé

Il web, come sempre, si è diviso in merito alle dichiarazioni di Kylian Mbappé sulla poca competitività della Ligue 1. Se da una parte c’è chi gli dà ragione, commentando che “Ha detto la verità, il campionato francese e quello più scarso molto meglio la serie b italiana” oppure che “Ha scoperto l’acqua calda” o ancora che “Se non ci fosse lo sceicco a Parigi in Francia non ci giocherebbe né lui né tanti dei suoi compagni di squadra“, dall’altra c’è chi ne sottolinea un filo di ipocrisia: “Adesso che ha riempito la sua banca al PSG dice che il campionato Francese è scarso. Se non ti piaceva potevi andartene dal Monaco senza andare al PSG…” fa notare un utente su Facebook. “Diglielo al secondo portiere perché dice sia venuto a Parigi per crescere”, gli fa eco un altro (evidentemente tifoso milanista) con un neanche troppo velato riferimento a Gigio Donnarumma. Ci sentiamo infine di premiare la lucidità di quest’altro utente, che riguardo al concetto di gruppo squadra scrive: “Concetto giusto, ma alle volte creare un gruppo (non necessariamente amici) fa ottenere risultati migliori. Sarà per questo che il PSG nonostante i miliardi spesi raccoglie poco, se non in patria“.

ITALIAMEDIA | 24-08-2021 23:50