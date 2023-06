Il calciatore francese ha ribadito di voler restare ancora un anno a Parigi.

18-06-2023 14:56

Ai microfoni di Telefoot, il fuoriclasse del Psg Mbappé ha ribadito nuovamente cosa ci sarà nel suo immediato futuro: “Ho già detto che resterò a Parigi nella prossima stagione, l’ho già detto molto prima che accadesse tutto questo”.

“Resterò in Francia nel prossimo campionato – continua Mbappé – e deciderò il mio futuro solamente nel 2024. Molte cose possono succedere in un anno, specialmente in un club come il Paris Saint Germain”.