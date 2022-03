Mbappé: "So bene lo spagnolo, serve per viaggiare..."

09-03-2022 21:47

Kylian Mbappé, accostato a lungo al Real Madrid, prima del match di Champions League al Bernabeu con il suo Psg ha parlato sibillino del suo futuro: “Il mio spagnolo è molto buono, l’ho imparato perché voglio essere un grande calciatore e un personaggio pubblico, oggi non si può essere una star e parlare solo francese. Se poi serve per viaggiare… Non l’ho imparato per questo, ma se bisogna sapere la lingua per un trasferimento tanto meglio”, le parole ad Amazon Prime.

La stella francese però non si sbilancia sulla prossima stagione: “Per prendere decisioni non facili ci vuole tempo, a prescindere da come finirà sto giocando in un top club. Ero deluso del mancato trasferimento e volevo lasciare il Psg, ma non sto giocando in Serie C. In più sono parigino, sto giocando a casa”.

