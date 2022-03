PSG, Donnarumma: "Buffon mi ha consigliato di venire qui"

09-03-2022 17:10

Gianluigi Donnarumma sta faticando molto più del previsto ad affermarsi nella sua nuova avventura al PSG. L’ex portiere del Milan, volato in Francia in estate a parametro zero, sembra però soddisfatto e ancora determinato nel volersi conquistare il Parco dei Principi.

Nella scelta di trasferirsi a Parigi, racconta Gigio, è stato determinante anche il consiglio di Gianluigi Buffon, storico estremo difensore di Juve e Nazionale e fresco di rinnovo fino al 2024 col Parma (quando di anni ne avrà 46). Queste le parole di Donnarumma a Bein Sport:

“(Buffon, ndr) Mi ha detto di venire qui e di fare la storia di questo club. Il PSG non mi ha mai mollato, venire qui era il mio destino: sono molto orgoglioso di far parte di questo club”.

