Mbappé sublime, il Psg batte il Bayern Monaco

Il PSG confeziona l’impresa in casa del Bayern Monaco campione in carica, nel segno della sua stella più luminosa: Kylian Mbappè. Il fenomeno francese sblocca il match al 3′, approfittando dell’intervento così così di Neuer, poi Marquinhos cala il bis alla mezz’ora.

Sembra tutto in discesa per i parigini, al cospetto di un Bayern scopertosi incredibilmente fragile nelle retrovie. I bavaresi, però, trovano forza ed energie per risalire la china grazie alle incornate risolutrici di Choupo-Moting e Muller. I tedeschi tengono in mano il pallino delle operazioni costruendo una mole impressionante di occasioni ma, a venti dal traguardo, è ancora una fiammata di Mbappè a sentenziare le speranze di Flick.

Finisce 2-3 e Pochettino si prende un importante vantaggio in vista del ritorno di Parigi tra sei giorni.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

BAYERN MONACO-PSG 2-3

MARCATORI: 3′ e 68′ Mbappè (P), 28′ Marquinhos (P), 37′ Choupo-Moting (B), 61′ Muller (B)

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer 5.5; Pavard 6.5, Süle 5 (42′ Boateng 5.5), Alaba 6, Hernandez 6; Kimmich 6.5, Goretzka 5.5 (33′ Davis 6.5); Sane 6.5, Muller 7, Coman 6; Choupo-Moting 7. All. Flick

PSG (4-2-3-1): Navas 6.5; Dagba 6, Marquinhos 7 (30′ Ander Herrera 6.5), Kimpembe 6.5, Diallo 6 (46′ Bakker 6); Gueye 6.5, Danilo 6; Di Maria 6.5 (71′ Kean sv), Neymar 7 (90′ Rafinha sv), Draxler 6.5; Mbappè 8. All. Pochettino.

Arbitro: Lahoz (SPA)

AmmonitI: Lucas Hernandez (B), Draxler (P), Kimmich (B), Boateng (B), Choupo-Moting (B)

Espulsi: nessuno

OMNISPORT | 07-04-2021 23:05