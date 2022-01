McEnroe: "Nadal come Federer nel 2017"

26-01-2022 17:19

L’ex tennista americano John McEnroe ai microfoni di Eurosport ha parlato di Rafa Nadal, che dopo un lungo stop è riuscito qualificarsi per le semifinali dell’Australian Open: “Mi sembra che stia abbastanza bene. Penso che sia venuto in Australia presto perché si è ammalato di Covid perché voleva fare alcune partite, voleva abituarsi al caldo”.

Il parallelo con Roger Federer, che nel 2017 dopo un infortunio di impose agli Australian Open, non può non venire alla mente: “Rafa è un maestro nell’ottenere il massimo da ogni situazione in cui si trova. È incredibile. Farà qualcosa che ha fatto Federer: Roger è stato via per sei mesi cinque anni fa, non ha giocato, si è infortunato. Ha vinto, credo, tre partite di cinque e Rafa si trova in una situazione simile”.

Poi McEnroe ha bacchettato Shapovalov: “Deve capire che deve salire di un altro livello mentalmente se vuole superare i top”.

