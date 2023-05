McEnroe: "Rune deve ridurre le sceneggiate ma è una minaccia"

La leggenda del tennis: "Può fare dei seri “danni” al Roland Garros. Il ragazzo ha un talento straordinario, porta un sacco di energia in campo".

04-05-2023 22:05

Nel corso del podcast “Holding Court”, John McEnroe ha parlato così dell’atteggiamento di Rune: “L’ho già detto in passato, lo ripeto adesso, è difficile essere un vero str*** in campo e vivere sul tour Pro del tennis, ok? È possibile farlo, ma finisci per vivere un’esistenza molto solitaria, contro tutto e tutti. A Rune piace prendere in giro, coinvolgere la folla, stuzzicare ed esasperare gli animi, ma lo fa in un modo che finisce per irritare i suoi avversari. Certamente irrita la folla. Quindi quello che sta succedendo è che sta sviluppando una reputazione, e poi non è mica facile togliersela di dosso… Tutto questo potrebbe finire per non aiutarlo affatto. Deve ridurre le sue sceneggiate contro il pubblico”.

John McEnroe non ha dubbi: “Penso che Rune sia una minaccia per tutti, può fare dei seri “danni” al Roland Garros. Il ragazzo ha un talento straordinario, porta un sacco di energia in campo. Penso che sia quasi già pronto per vincere i Major. Quest’anno? Potrebbe farcela, ma soffre un po’ di alti e bassi nel corso delle partite. L’abbiamo visto giocare grandi tornei e grandi partite. Sul match secco può battere tutti, uno Slam se riuscirà a cancellare i troppi up and down”.