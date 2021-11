McLaren, Norris: "Spero che il tracciato di Losail ci avvantaggi"

18-11-2021 17:22

Queste le parole di Lando Norris nella conferenza stampa della vigilia della tre giorni del Gran Premio del Qatar, su un circuito, quello di Losail, completamente inedito per la Formula 1.

“Questa mattina ho fatto una passeggiata sul tracciato – ha detto il britannico di padre inglese e madre belga, 22 anni compiuti il 13 novembre -, è una pista che ho visto con la MotoGP per diversi anni, non con una vettura. L’unica eccezione, ovviamente, riguarda il simulatore, che fa parte del nostro allenamento. Abbiamo fatto il massimo per prepararci a questo evento, pur con tutti i limiti del caso, perché non credo che nessuna monoposto di Formula 1 abbia mai provato su questo circuito nel passato. È emozionante perché si tratta di qualcosa di nuovo, e sarà una sfida per tutti. Tra l’altro è una pista piuttosto veloce e molto dura fisicamente, soprattutto per il collo”.

“Le ultime due gare sono state complicate per noi specialmente in Brasile – ha aggiunto Norris -. Oltretutto lì ho anche avuto un incidente alla partenza, anche se è stata colpa mia. Di sicuro questo episodio mi servirà ad accumulare esperienza e a fare più attenzione le prossime volte. Non tutto comunque è stato negativo; nelle ultime due settimane la Ferrari ha avuto una macchina semplicemente più veloce, ma siamo stati comunque in grado di mantenere aperta la lotta, e il layout di questo tracciato potrebbe costituire un vantaggio per le caratteristiche della nostra macchina, almeno lo spero. Possiamo ancora tenere aperta questa sfida”.

