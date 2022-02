McLaren, ufficiale il prolungamento di Lando Norris

09-02-2022 12:13

Conferma di voler puntar forte su Lando Norris la McLaren. La scuderia britannica infatti ha reso noto in mattinata di aver prolungato di un altro anno il contratto del pilota classe 1999, mossa questa che testimonia come il nativo di Bristol sia al centro del progetto tecnico del team di Woking.

“Sono estremamente felice, è una grande parte della mia carriera e la vita spuntata, e per rimanere in Formula 1 per altri quattro anni è abbastanza sorprendente da parte mia” ha affermato Norris dopo la firma.

“Sono super felice di farlo anche con la McLaren, le persone con cui sono cresciuto, le persone con cui sono entrato in Formula 1”.

Norris, il cui precedente contratto firmato in maggio aveva scadenza al termine del 2024, è stato blindato dalla scuderia inglese fino al 2025, anno entro il quale il poleman del GP di Sochi 2021 farà di tutto per ottenere risultati sempre più importanti.

“Mi piacerebbe continuare a cercare di raggiungere quel nostro sogno, che è quello di tornare a vincere gare e naturalmente tornare a vincere campionati e così via” ha affermato ambizioso Norris.

OMNISPORT