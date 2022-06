Medvedev: "Contento di essere in vetta"

14-06-2022 13:24

Da circa 24 ore Daniil Medvedev è il nuovo mnumero uno del ranking ATP. Ci era già riuscito a spodestare Novak Djokovic, lo scorso 28 Febbraio, ma non era riuscito a mantenerlo. Adesso il russo in virtù dei suoi 2000 punti conquistati dopo il Roland Garros, è tornato in vetta e ha Zverev alle spalle.

“Sono felice di essere di nuovo in vetta alla classifica e credo di essermelo meritato. La classifica ATP copre 52 settimane non solo una, altrimenti avremmo un nuovo numero uno ogni settimana.”

Medvedev ha parlato anche del suo rapporto sulla superficie erbosa: “Sto diventando sempre più forte, anche sull’erba. Ad onor del vero adesso mi esprimo nettamente meglio sul cemento perchè riesco ad imporre il mio gioco più facilmente. Trovo che sull’erba non sia così semplice spezzare il ritmo dell’avversario. Comunque ciò che importa è che stia migliorando anche qui”.