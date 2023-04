Medvedev risponde a Zverev: "Guardati allo specchio"

Battibecco tra i due dopo il match agli ottavi a Monte Carlo

14-04-2023 21:18

Continua la diatriba tra Daniil Medvedev e Alexander Zverev a Monte Carlo. Dopo le parole del tedesco, che aveva definito il russo un giocatore scorretto per il toilet break durante il match, Medvedev ha risposto per le rime: “Credo di essere grande amico di circa 90 giocatori sul circuito, con 50 di loro non siamo migliori amici ma abbiamo comunque un buon rapporto. Quindi mi fa sempre stare male quando succede qualcosa e io non mi comporto con fair play, perché so che a volte non lo faccio”.

“Ma avevo semplicemente bisogno di andare in bagno. Cosa vuole che faccia? Allora: sul 3-2 ho cinque break point, che mi annulla. Bravo lui. Poi tengo a zero il game successivo. Vado in bagno, perdo due game, e lui serve per il match. E poi dice che vado in bagno per farlo giocare peggio. Sascha vive nel suo mondo. Quando dice che qualcuno è antisportivo ti verrebbe da dirgli di guardarsi allo specchio”.