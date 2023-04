Mega rissa in Eurolega: come sta Dante Exum

Scene di follia durante gara 2 dei quarti di Eurolega tra Real Madrid e Partizan

28-04-2023 11:54

Follia in campo nel match di gara 2 dei quarti di Eurolega tra Real Madrid e Partizan.

Dopo la mega rissa, con 24 espulsi, la gara è stata omologata dall’Eurolega ma ora si aspettano sanzioni. A vincere è stato il Partizan che ora giocherà in casa propria martedì. A parlarne, cercando di placare gli animi coach Obradovic.

“Penso che quello che è successo non sia un bene per il basket, né per l’immagine del Real Madrid o del Partizan. Questo non deve mai più accadere. Da questo momento in poi cercherò di calmare tutta la gente di Belgrado. Voglio che la gente parli di basket, non voglio che si parli di questo. Ho amici qui e grande rispetto per tutti. Quando arriveremo a Belgrado, cercherò di calmare tutte le persone che stanno accogliendo il Real Madrid. Non permetterò loro di fare nulla. Lo ripeterò ogni giorno. Dobbiamo parlare di basket. Quando si parla di basket, non c’è niente di meglio. Emozioni. Bisogna guardare chi ha iniziato e perché ha iniziato. Bisogna controllare le emozioni e non reagire. E quando reagisci, quello che è successo è successo. Ho già parlato con i giocatori nello spogliatoio. Bisogna controllare le emozioni e chi controlla le emozioni ha più possibilità di fare qualcosa nello sport”.

Per quanto riguarda Exum, colpito dal francese Guerschon Yabusele, ha parlato il medico della squadra serba.

“L’ho appena visitato – ha dichiarato -. Il tendine del secondo dito del piede è rotto. È un infortunio grave. Tornerà a Belgrado in stampelle, poi faremo ulteriori accertamenti. Yabusele l’ha gettato a terra con una mossa da judo, da prigione, da sospensione a vita. Avrebbe potuto rompersi la schiena, o subire un grave trauma alla testa, o un altro tipo di infortunio grave che avrebbe potuto porre fine alla sua carriera”.