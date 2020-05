Meglio Mertens o Lautaro? Il dibattito degli interisti sul web

Dries Mertens sarebbe davvero ad un passo dall’Inter. Lo scrive il Corriere dello Sport, che parla addirittura di scambio di documenti già avvenuto tra il club nerazzurro e gli agenti dell’attaccante belga. Ma se Mertens dovesse davvero arrivare all’Inter, con chi farebbe coppia in attacco?

Mertens o Lautaro accanto a Lukaku?

Probabilmente con il connazionale e grande amico Romelu Lukaku, mentre per molti è difficile che Conte possa avere a sua disposizione sia i due belgi che Lautaro Martinez, la cui cessione al Barcellona viene data come sempre più vicina dai quotidiani catalani.

E così su internet gli interisti hanno iniziato a interrogarsi se la cessione di Lautaro e l’arrivo di Mertens renderanno davvero l’Inter più forte: insomma, chi è meglio tra il belga e Lautaro?

Per Roberto non ci sono dubbi. “È un dato di fatto: Mertens di gran lunga meglio di Lautaro. Lo dimostrano i suoi molteplici capolavori”, scrive il tifoso su una delle pagine Facebook dedicate ai nerazzurri.

Daniele non è d’accordo, ma in fondo accetta la strategia dell’Inter: “Lautaro secondo me, vista l’età, è molto più forte di Mertens. Mertens a 22 anni chi lo conosceva? Neanche i genitori sapevano che facesse il calciatore… Detto questo, da interista ben venga Martens, per me uno dei più forti in Italia. Ed è giusto se va via Lautaro rimpiazzarlo con lui”.

Molti gli interisti delusi dalla strategia per l’attacco

Alessandro ci va giù più duro: “Lautaro ha 22 anni, è destinato ad essere tra i migliori 3 attaccanti al mondo… ma che calcio guardate?”. Anche Luca boccia il mercato di Marotta: “Da Werner a Mertens, manco Galliani farebbe una campagna acquisti del genere”.

E Gianluca allarga il discorso anche ad altri colpi a cui l’Inter pare lavorare in questi giorni: “Vidal, Mertens e magari Cavani: 100 anni in tre, con stipendi altissimi. Ma basta! E Lautaro via? Irresponsabili”.

SPORTEVAI | 15-05-2020 12:16