Mei, presidente Fidal: "Per l'atletica italiana arriva il difficile"

26-12-2021 17:35

A livello sportivo, il 2021 è stato sicuramente un anno indimenticabile per l’Italia. Le gioie più grandi alla nazione le hanno regalate i ragazzi di Mancini a Euro 2020 e gli atleti alle Olimpiadi di Tokyo 2020, su tutti Jacobs e Tamberi.

All’Adnkronos, il presidente della Fidal Stefano Mei ha fatto un suo personale bilancio sull’annata dell’atletica italiana: “Il 2021 non poteva essere migliore, le incredibili Olimpiadi di Tokyo con il loro carico di soddisfazioni ce le porteremo sempre con noi. Dal punto di vista personale l’emozione provata in quei dodici minuti tra l’oro di Tamberi e quello di Jacobs resta il ricordo più bello per me e per tutta l’atletica italiana. Due vittorie storiche arrivate una dietro l’altra è qualcosa davvero di unico”.

I cinque ori ai Giochi di Tokyo per l’atletica azzurra resteranno memorabili per Mei: “Di certo non posso dimenticare le due vittorie della marcia di Palmisano e Stano anche perché inattese e della staffetta 4×100 perché nelle staffette si misura lo stato di salute di una Nazione – aggiunge l’ex campione europeo dei 5000 metri -. Un’altra cosa che mi ha fatto felice è che tutti i 48 ragazzi che abbiamo portato in Giappone si sono espressi al massimo a parte 3 o 4 che avevano degli infortuni. In più si sono tutti comportati in maniera irreprensibile e questo mi ha reso davvero orgoglioso”.

Stefano Mei sa bene che ripetersi non sarà facile: “Ora arriva il difficile perché confermarsi è complicato. Le aspettative aumenteranno e gli avversari vorranno prendersi la rivincita sono però sicuro che i nostri campioni sapranno trovare altre motivazioni per vendere cara la pelle”, ha concluso il numero uno dell’atletica italiana.

OMNISPORT