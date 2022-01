Melissa Satta non ci sta:"Quest'ultimo attacco è stato un colpo basso"

28-01-2022 16:13

Quando Melissa Satta si è presentata in una veste inedita, complice la proposta professionale che l’ha inquadrata in qualità di commentatrice in quel di Sky, ha provocato in via non intenzionale un dibattito sull’opportunità si assemblare figure distanti, per profilo professionale, in un contesto che fino ad allora aveva una connotazione squisitamente giornalistica.

Melissa Satta, l’ultimo attacco: “Colpo basso”

Forse non è stata solo una questione estetica, anche se Melissa ha sottolineato, interpellata sul tema a Verissimo, quanto gli attacchi che toccano o che alludano al suo aspetto fisico sia stati sgradevoli:

“Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ci ripetiamo sempre di essere unite, mi è dispiaciuto ricevere questo colpo basso”, ha spiegato a Silvia Toffanin, come anticipa un comunicato stampa.

La conclusione del matrimonio tra Boateng e Melissa Satta

La Satta è stata sposata con Kevin Prince Boateng, calciatore tedesco di origine ghanese dal quale ha avuto suo figlio Maddox, che ha interrotto il loro rapporto circa un anno fa. Dopo una crisi profonda, che li aveva allontanati, Boateng e la Satta si erano ritrovati e avevano riprovato a mantenere un equilibrio per la loro famiglia, la coppia che è sempre stata sostenuta da un amore che aveva superato anche discriminazioni e offese.

Un connubio a livello sociale e politico di grande sostegno e di potente impatto mediatico nella lotta al razzismo, fuori e dentro il campo di calcio:

“Ora sto bene anche se è un dolore che rimane sempre. Ho sofferto molto, è stato un duro colpo perché non me l’aspettavo e perché non è stata una mia scelta. È andata così ma oggi sono molto felice. L’importante è avere un obiettivo comune che nel nostro caso è Maddox e sta andando bene”.

Melissa, oggi, allude a una decisione subita e che non avrebbe che dato per acquisita, anche per ragioni estranee alla sua volontà, pur ammettendo che la avrebbero condotta a un epilogo del suo matrimonio inatteso e con toni che lasciano trapelare quanto e come ciò abbia imposto riflessioni nuove.

Melissa Satta: nuovo amore e voglia di famiglia con Mattia

Tant’è che l’ex velina e modella ha maturato una consapevolezza di sé, dei bisogni in un rapporto di coppia e nella famiglia che si sono formati con l’esperienza. Melissa Satta vive, da qualche tempo, una storia protetta con un giovane imprenditore, Mattia, del quale ribadisce le differenze:

“È una persona diversa da quelle frequentate in passato, è un ragazzo non famoso e molto riservato, che mi dà qualcosa di totalmente differente da quello che ho avuto fino adesso. Sono molto felice perché crescendo mi sono accorta di cercare altre cose – e conclude – Mio figlio ha quasi otto anni e non vorrei lasciarlo figlio unico. Con calma si fa tutto, vedremo, ma in futuro mi piacerebbe ricreare una famiglia. Un altro matrimonio non so se lo farei, non è la mia priorità, ma mai dire mai”.

Una dedica speciale, però, la riserva al suo ex fidanzato, Christian Vieri che suscita in lei sentimenti ancora di affetto, stima:

“All’inizio della mia carriera, a 19 anni, ho avuto una storia con Vieri che aveva molti più anni di me ed è stato un rapporto molto diverso da tutti gli altri, ma che mi ha formato. È stata una persona che mi è servita molto per la mia vita. Ho un bellissimo ricordo di quel tempo”.

VIRGILIO SPORT