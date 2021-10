Nervi tesi all'Hertha Berlino: lite tra Boateng e il tecnico Dardai

Prosegue il momentaccio dell’Hertha Berlino, in chiara difficoltà dal punto di vista dei risultati e non solo: i problemi si sono estesi anche al contesto che non riguarda il rettangolo verde e vedono come protagonista Kevin-Prince Boateng.

Secondo quanto riferito dalla ‘Bild’, nella giornata di martedì l’ex attaccante del Milan ha avuto un battibecco con il suo allenatore, Pal Dardai: a scatenare l’ira del ghanese sarebbe stato l’annullamento di un suo gol per fuorigioco da parte proprio del tecnico, in veste di arbitro nella circostanza.

“Oh, quindi non dobbiamo discutere se vengono prese decisioni sbagliate? No? Permetti tutto?”.

“Sono un arbitro. Perché stai discutendo con me?”.

Il botta e risposta verbale tra i due è durato pochi secondi, nei quali l’attaccante Davie Selke ha provato a fare da paciere, senza successo.

L’Hertha Berlino ha poi pubblicato un post riconciliatorio il giorno successivo alla disputa, con tanto di foto in cui Boateng e Dardai si abbracciano: segno di come il nervosismo sia già stato messo da parte in favore dell’unione del collettivo.

D’altronde il quattordicesimo posto in Bundesliga con 6 punti conquistati in 7 partite non può far dormire sonni tranquilli all’ambiente berlinese, da tempo alla ricerca di una stabilità che possa condurre alla lotta per obiettivi ben più prestigiosi della salvezza.

OMNISPORT | 07-10-2021 17:34