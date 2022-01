Vieri duro su Balotelli: “Tanti più meritevoli di lui”

25-01-2022 15:02

In un modo o nell’altro Balotelli fa sempre parlare di se.

Tra i tanti convocati di Roberto Mancini infatti, è tornato a calcare i campi di Coverciano Mario Balotelli che guarda caso, dopo Immobile, è il calciatore ancora in attività ad aver segnato più goal con addosso la maglia azzurra.

Forse, anche per questo motivo e per celebrare le statistiche storiche, il CT ha deciso di riabbracciare il suo pupillo in questo stage che accompagnerà l’Italia al prossimo spareggio di Marzo.

Come sempre la sua convocazione da adito a commenti più o meno positivi e a polemiche più o meno pesanti. Chi non ci sta è l’ex attaccante Bobo Vieri che attraverso i propri canali Twitch ha ammesso di non aver capito la scelta del suo ex compagno di viaggio ed allenatore. Secondo Vieri infatti, c’erano diversi altri calciatori molti più meritevoli del classe 1990.

Ecco le sue parole: “Non capisco la scelta fatta ma spero di ricredermi. Tuttavia, al momento credo che siano molti i calciatori più meritevoli di Balotelli di indossare la maglia azzurra. Ho seguito molto Mario nelle ultime stagioni e l’anno scorso non mi sembrava nemmeno un atleta: era sempre in sovrappeso e non giocava nemmeno in Serie B. Faceva male gli allenamenti e non si muoveva. Ha un bel tiro e ora mi sembra anche dimagrito. Certo, però, segnare qualche goal potrebbe non bastare. Non ce l’ho con lui ma l’Italia bisogna meritarsela”.

OMNISPORT